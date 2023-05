O enoriașă din județul Suceava acuză campania de vânătoare a preoților suceveni dusă pe TikTok și YouTube de o familie care deține contul Calea Spre Mântuire. Femeia s-a adresat arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, pentru lămuriri. ”Sunt o credincioasă care din motive personale aș dori să rămân anonimă și aș vrea să vă sesizez o problemă care vizează direct și indirect instituția pe care o conduceți , respectiv Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Este vorba despre caterisirea numitului ieroschimonah Petru (Claudiu Petru Geonea), care a fost prezentată pe rețeaua de socializare TikTok de către o persoana pe nume Grațiela Agache, care împreună cu soțul dânsei dețin contul de YouTube pe Calea Spre Mântuire, iar pe Tik Tok de asemenea sub același nume. Doamna Grațiela afirmă că caterisirea a survenit datorită faptului că ea a sesizat Arhiepiscopia și că Înaltpreasfinția Voastră, la comanda ei, „l-ați zburat”. Problema este că dânsa susține pe toate live-urile faptul că discută atât cu Înaltpreasfinția Voastră, cât și cu alți ierarhi și că are binecuvântare din partea Mitropoliei (Arhiepiscopiei, n.n.) Iașilor, unde și Înaltpreasfinția Voastră ați fost Arhiereu (Episcop, n.n.)-Vicar și sub această binecuvântare a început o amplă campanie de vânătoare a preoților și nu numai, având un comportament destul de ostil și jignitor, cu un vocabular grobian, care nu face deloc cinste Bisericii și mai ales credinței ortodoxe. V-aș ruga să ne dați o explicație dacă este normal ca o persoană laică să facă astfel de afirmații, creând tulburare și sminteală în rândul oamenilor , care sunt străini de cauză și mai ales că astfel de acțiuni contravin moralei creștine. Voi sesiza și Arhiepiscopia Iașilor, pentru că aceste persoane, sub pretextul emisiunilor creștine de pe canalul de YouTube și al binecuvântării Înaltpreasfințitului Teofan fac astfel de afirmații și defăimează Biserica în numele altor pretexte ascunse, respectiv bani și faimă și abonamente pe rețelele de socializare, mai ales că Sfânta Patriarhie deține Trustul Trinitas TV – Radio si Televiziune, iar Mitropolia (Arhiepiscopia, n.n.) Iașilor, Doxologia ”, a scris enoriașa.

”Stimată doamnă, hotărârea privind cazul în discuție nu a fost luată la comandă (nu am nicio legătură cu persoanele despre care menționați), ci a fost propunerea Consistoriului Monahal. Propunerea de caterisire nu a fost pusă în aplicare imediat întrucât i s-a dat un timp de îndreptare, de care, din păcate, persoana nu a profitat. Știți, este o apoftegmă: „Boala din născare leac nu mai are.” Cât despre aparițiile respectivei persoane, dacă nu încetează să mai facă afirmații fără acoperire, s-ar putea să fie exclusă și din monahism. Cât despre persoanele care dețin acel cont YouTube, nu le cunosc și nu am nicio legătură. Fiecare are dreptul la libera exprimare, însă este necesar de mult discernământ din partea celor care urmăresc materialele postate”,a răspuns ierarhul.