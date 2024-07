O enoriașă care s-a luat după ”gura satului” și a ținut post negru 6 săptămâni, o zi în fiecare săptămână pentru a-și găsi alesul a cerut părerea arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic. ”Sunt într-o situație mai delicată. Am auzit de la cineva că dacă țin post negru 6 săptămâni, o zi în fiecare săptămână, atunci îmi voi găsi viitorul partener. Este canonică această rânduială? Ce părere aveți dumneavoastră?”, a întrebat femeia.

”Îmi vorbiți despre o rânduială care este străină Bisericii. Ar fi bine să cereți sfatul duhovnicului dumneavoastră în problema care vă privește”, i-a răspuns IPS Calinic.