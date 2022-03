O credincioasă din Suceava este curioasă să afle de la arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinc, dacă după căsătorie tinerilor care au trăit în desfrânare li se iartă păcatele. ”În zilele noastre sunt foarte mulți tineri care au relații de câțiva ani, locuiesc împreună, trăiesc în desfrânare și decid să se căsătorească după un anumit timp. Cât de mare este acest păcat în fața lui Dumnezeu? După săvârșirea Tainei Cununiei se iartă aceste păcate?”, l-a întrebat enoriașa pe IPS Calinic.

”1. Cât de mare este păcatul? Incomensurabil! Și totuși curabil prin renunțarea la el, prin venirea în sine, prin spovedanie și pocăință. 2. Căsătoria este un fel de venire în sine, dar care necesită și ceva canon și pocăință, ca mulțumire a iertării. Doar prin pocăință omul își poate recâștiga strălucirea. Este un fel de candelă care luminează persoana. Despre aceasta am scris într-o carte intitulată „Meditații filocalice”. Dar dumneavoastră citiți Filocaliile! Mult succes!”, i-a răspuns IPS Calinic.