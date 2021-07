Pe adresa arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, a sosit o sesizare mai puțin obișnuită. O enoriașă din Ilișești reclamă că este ”terorizată” de sonorizarea de la biserica din sat și stresată de zgomotul ceasului din turnul bisericii care sună ca un clopot. ”

„Bună ziua! Îndrăznesc să mă adresez pe această cale Înaltpreasfinției Voastre în speranța că veți găsi o soluție la problema cu care ne confruntăm. Vă rog să se înțeleagă că prin acest mesaj nu doresc să reclam pe nimeni, mai ales că până la data prezentului mesaj nu am vorbit cu preotul paroh actual. Locuiesc în satul Ilișești, în apropiere de biserica ortodoxă. Dacă până nu demult ne-a «terorizat» sonorizarea de la biserică, din timpul slujbelor și nu numai (ca să poți vorbi cu cel de lângă tine trebuia să-l atingi pe umăr ca să-ți citească buzele), acum avem un alt factor de stress: ceasul, al cărui bing-bang este sinonim cu cel al ding-dong-ului unui clopot. Find amplasat la înălțime, ecoul amplifică zgomotul. La fiecare oră bate de câteva ori (ajunge până la 13 ding-dong-uri). Deșteptarea se face la ora 06 a.m., la prânz cântă Imnul însoțit de urletele câinilor din vecini, la ora 22 este ultimul sunet, dar uneori la miezul nopții se resetează, de asemenea însoțit de sunete. Vreau să vă spun că dacă zgomotul de la mașinile care circulă pe stradă este estompat de cele 3 rânduri de sticlă ale geamului termopan, zgomotul de la ceas nu se poate estompa. Chiar dacă este vacanță, din cauza ceasului, copilul meu de 4 ani este obligat să se trezească la ora 6 dimineața, nu mai poate dormi la prânz și întotdeauna trebuie să se culce după ora 22, iar la miezul nopții, când se resetează ceasul, se trezește brusc din somn plângând. Părinții mei sunt pensionari, au probleme de sănătate, inclusiv probleme cu somnul noaptea, iar din cauza ceasului nu se pot odihni dimineața și peste zi, ceea ce le agravează starea de sănătate. În timpul zilei când suntem prin curte și suntem concentrați la activitățile pe care le desfășurăm, iar la ora exactă pornește ceasul, tresărim ca urmare a sperieturii. După cum știți toate aceste tresăriri nu fac bine sănătății. Când am citit răspunsul dat de dvs în luna mai („Stimată doamnă! Întrucât nu peste mult timp Mănăstirea Ilişeşti îşi va începe slujbele, iar bisericile, cea parohială și cea mănăstirească, fiind extrem de apropiate, sonorizarea acestora nu va mai fi la exteriorul lăcaşurilor de cult, ci doar la interior. Hristos a înviat!”), am crezut că în sfârșit o să avem și noi parte de liniște dar, din păcate, nu pentru mult timp. Rugămintea noastră este de a reduce volumul sonorizării (dacă nu se poate închide de tot) pentru a putea să locuim și să ne odihnim și noi liniștiți în casă. Mulțumesc pentru înțelegere”, scrie enoriașa.

IPS Calinic i-a transmis enoriașei că va vorbi cu preotul paroh despre acel ceas cu pricina. ”Stimată doamnă! În ultima discuţie pe care am avut-o cu noul preot paroh, sfinția sa m-a asigurat că nu mai sunt probleme legate de sonorizare. Acum constat că şi bătaia ceasului, secundată de urletul câinilor, este pricină de supărare. În cazul acesta, cred că nu preotul este responsabil, ci satul, mai ales bătrânii, care sunt obişnuiţi cu sunetul acelui ceas. Ceasuri de acest fel sunt în foarte multe oraşe din ţară. De exemplu, în Municipiul Iaşi, unde am fost episcop trei decenii, sunt astfel de ceasuri la Palatul Culturii (la ora fixă fiind redată „Hora Unirii”) şi la Catedrala Mitropolitană; atunci când se stricau, erau reparate în regim de urgenţă, locuitorii sesizând lipsa sunetului lor. În cazul celui de la Ilişeşti, necunoscându-i istoria, chiar nu ştiu ce să vă spun, decât să vă asigur că voi vorbi cu preotul paroh şi despre acel ceas cu pricina. Vă doresc să aveţi multă linişte sufletească!”, i-a transmis înaltul prelat.