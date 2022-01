O credincioasă dintr-o comună suceveană a reclamat arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților taxele prea mari care se cer pentru înmormântări, bani fără chitanță, în condițiile în care majoritatea oamenilor sunt pensionari CAP. ”Vreau să vă întreb ceva; este normal ca la o înmormântare să se perceapă taxă de … de lei? În sumă sunt incluse trasul clopotelor și înmormântarea, însă țineți cont că este într-un sat, cu majoritatea locuitorilor pensionari de CAP. Pentru un Prohod de 1/7 ani se cer … de lei. Parcă se tot zice că nu se percep taxe, că rămâne la alegerea fiecăruia cât și cum dă.Știți că toate astea duc la a vedea Biserica ca pe o afacere și practic totul este pentru bani? A, și bine înțeles, toate fără chitanță.”, a scris omul supărat.

IPS Calinic a promis că va face verificări. ”Doamne, ajută! Stimată doamnă, vă rog să-mi trimiteți numele parohiei, pentru a verifica cele semnalate de dumneavoastră și să vă pot da astfel un răspuns pertinent. Vă mulțumesc!”, a fost răspunsul scurt al înaltului prelat“.