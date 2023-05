O enoriașă este oripilată că un preot sucevean umblă în pantaloni scurți pe stradă. Ea i-a cerut o părere despre acest comportament arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic. ”Pe stradă, în pantaloni scurți, în biserică, în reverendă… Oare noi, mirenii, gândim greșit că preotul trebuie să se poarte în acord cu ceea ce propovăduiește? Cum să scăpăm de judecată?”, a întrebat enoriașa.

”Preotul trebuie să fie preot și în afara altarului și să-și poarte ținuta, având în vedere și simbolistica acesteia”, a răspuns IPS Calinc.