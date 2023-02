O enoriașă este supărată că slujba Sfântului Maslu la Mănăstirea Sf.Ioan de la Suceava nu se face cu șapte preoți și i-a transmis arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, printr-o sacrisoare să ia măsuri. Femeia a dat exemplul Bisericii „Sfântul Dumitru” unde la Sfântul Maslu ”este o plăcere să stai”. Din așa o mulțime de preoți ce a fost ieri și în toate sărbătorile, nu se mai găsesc și pentru slujirea Sfântului Maslu? Erau azi 2 preoței, a mai venit pr. ….. de la capul Sfântului Ioan, a mai venit unul tinerel și mai târziu părintele bolnăvior care slujea de pe vremea Înaltpreasfințitului Pimen. Apoi a venit pr ……, că repede a mers informația, și l-a retras pe pr. ……. Nu se cântă „Doamne, armă asupra diavolului Crucea Ta …”, nu se știe la Arhiepiscopie sau sunt plictisiți de atâtea slujbe? Credeam că odată cu noul arhiepiscop să se schimbe ceva și la Taina Sfântului Maslu să fie minim 7, nu ? Că de-aia vine lumea. Ce frumos este la „Sfântul Dumitru” la Sfântul Maslu, o plăcere să stai.”, a scris enoriașa.

”Taina Sfântului Maslu, potrivit rânduielilor bisericești, se poate face și cu trei preoți, nu neapărat cu șapte. Dar după modul în care „apreciați” schimbările de la arhiepiscopie, fără îndoială aveți nevoie de Sfântul Maslu cu șapte preoți. Așadar, fiind atrasă de frumusețea slujbelor de la Biserica „Sfântul Dimitrie”, nu pot decât să mă bucur că sunt locuri pe sufletul credincioșilor. Vă doresc cât mai multe slujbe pe sufletul dumneavoastră!”, a răspuns IPS Calinic.