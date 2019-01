Muzeul Bucovinei și Centru Ceh București organizează vineri, 1 februarie 2019, de la ora 13:00, la Muzeul de Istorie, vernisajul expoziției „12 lumi”, ce va putea fi vizitată în perioada 1-28 februarie 2019.

La deschidere va fi prezent directorul Centrului Ceh, Frantisek Zachoval.

Centrul Ceh începe anul cu primul eveniment din afara Bucureștiului: o expoziție ce prezintă lucrările a 12 autori cehi contemporani de ilustrații pentru copii. Tehnicile variază de la benzi desenate la desen, pictură sau artă textilă, iar lucrările expuse au fost alese pentru a reprezenta stilul distinctiv al fiecărui autor şi a arăta publicului diversitatea prin care se pot spune poveşti vizuale pentru copii.

În vara anului trecut, Centrul Ceh a colaborat cu Muzeul Bucovinei în cadrul expoziției Cehoslovacia `18-`68. Evenimentul a marcat 100 de ani de la fondarea Cehoslovaciei și 50 de ani de la evenimentele din timpul Primăverii de la Praga, iar scopul expoziției a fost acela de a ne reaminti momentele imporante ale istoriei moderne, care au dus la constituirea Europei aşa cum o ştim acum, şi de a înţelege faptele care au determinat anumite schimbări ale căror efecte sunt resimțite în prezent.

Expoziția 12 lumi a mai avut loc la Timișoara, în cadrul Cafékultour – Săptămâna Cafenelelor 2018, dar și la Bucureşti, în cadrul târgului de carte Bookfest. De asemenea, aceasta este o continuare a expoziției 11 lumi, care a urmărit același concept și a avut premiera în Praga, în anul 2012.

Curatorul expoziției, Radim Kopáč (1976), critic literar și de artă, autor a numeroase publicații despre istoria literaturii și culturii, ne spune că fiecare nume corespunde unui stil aparte și fiecare lucrare reprezintă o lume plină cu personaje și evenimente, construită nu numai din cuvinte și imagini, dar care se extinde și în medii precum film, muzică, teatru și fotografie. Iar a cunoaște o lume în plus înseamnă a avea un suflet în plus.

În trecut, în Cehoslovacia, cărțile pentru copii și adolescenți erau ilustrate de artiști renumiți în domeniu, precum Zdeněk Miler, Květa Pacovská, Miroslav Šašek, Jiří Trnka, Štěpán Zavřel sau Helena Zmatlíková. În prezent, cei 12 tineri ilustratori (David Böhm, Pavel Čech, Dan Černý, Lucie Dvořáková, Renáta Fučíková, Vendula Chalánková, Lucie Lomová, Galina Miklínová, Petr Nikl, Jaromír Plachý, Vhrsti) calcă pe urmele lor, fiind apreciați la nivel internațional.

Dintre artișiti, o amintim pe Galina Miklinova, autoarea filmului animat „Aventuri fără pereche”, care a fost proiectat în România în 2018. Miklinova este regizor, ilustrator și designer grafic. În privința inspirației sale artistice, ea explică: „ Eu și Pavel Strut am încercat să ne amintim ce lucruri ne înfricoșau în copilărie și continuă să ne sperie ca adulți. Dintre toți monștrii… a apărut ceva care fura șosete. Apoi, Pavel i-a dat un nume și acel ceva a devenit mâncătorul de șosete fără pereche”.