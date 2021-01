Lucrătorii Secției 9 Poliție Rurală Șcheia, în timp ce efectuau controlul traficului rutier pe strada Humorului, din satul Șcheia, comuna Șcheia, au oprit pentru control autoturismul condus de o femeie de 29 ani, din mun. Fălticeni, care nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de autoturisme.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

