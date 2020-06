Indra Singh si Malvika Singh din Delhi au creat o gradina plina de culori pe terasa cladirii in care locuiesc. Aici poti gasi porumb albastru regal, busuioc mai putin picant cu parfum italian exotic, pepene verde in afara sezonului, dar foarte dulce si multe altele.Gradina cultivata de cei doi, mama si fiu, dispune de 35 de soiuri rare si exotice de legume si fructe organice, fiind o sarbatoare pentru simturi.

Cei doi au amenajat gradina in lazi si containere cu mai putin de 5 euro (cca 500 rupii) si, cel mai important, nu cheltuiesc nimic pentru intretinerea acesteia.

O gradina realizata din deseuri

Este fascinant modul in care visinul din gradina familiei Singh prospera si rodeste in caldura infioratoare din Delhi. Dar si mai uimitor este modul in care cei doi recicleaza deseurile aruncate, cum ar fi lazile de fructe, si folosesc apa uzata si compost de casa pentru ingrijirea gradinii.

Indra colecteaza seminte rare

Indra vine dintr-o familie cu traditie in agricultura si este pasionat de colectionarea semintelor rare, adevarate suveniruri pe care le-a gasit colindand peste 1.200 de sate sau le-a primit de la prieteni.

Indra, scriitor si director la Policy and Outreach, National Semin Association of India, are un interes avid pentru colectarea si conservarea speciilor de plante rare si pe cale de disparitie, precum semintele de spanac de la Uttarakhand, chila Naga, cinci soiuri de tamarind si trei de rosii. Nu este de mirare ca gradina de pe terasa familiei Singh are 1414 lazi si peste 25 de vase cu legume.

Au inceput cu seminte usor de cultivat

Cei doi au inceput prin plantarea in lazi a semintelor usor de cultivat, precum ardeii iuti, rosii sau tamarind. Indra recomanda plantarea a cel mult doua seminte intr-o cutie sau un vas si fertilizarea solului cu frunze uscate, balega de vaca si compost. De asemenea, biodiversitatea este importanta, ramele si microorganismele prosperand in mod natural, in vreme ce fluturii, furnicile si albinele sunt atrase de miresme si arome.

De asemenea, Indra se bazeaza mult pe tehnica de plantare cu insotitor, adica a doua plante care se ajuta reciproc. De exemplu, ardeii iuti, plantati pe verticala, pot proteja porumbul de soarele intens al Indiei in faza de inceput.

Porumbul exotic

Una din atractiile de pe aceasta terasa cu gradina o reprezinta prorumbul exotic. Indra a plantat semintele in 15 cm de sol adaugat pe frunzele uscate de rosii pe care le foloseste pentru a imbogati solul. In cateva luni porumbul s-a adaptat la climatul Indiei si a inceput sa dea porumb albastru, ceea ce a fost un adevarat miracol pentru ca porumbul nu creste de obicei in Delhi.

Gradina sustenabila de pe terasa

Indra foloseste doar cateva unelte de gradinarit, isi imbogateste solul cu compost si iriga cu apa uzata reciclata. Indra si Malvika au evitat se genereze amprente de carbon si sa cheltuiasca cu gradina.

Ei spun ca gradinaritul nu isi mai atinge scopul daca se cheltuiesc multi bani pentru a achizitiona plante sau sol pentru gradina de pe piata si ca fiecare aspirant ar trebui sa recicleze si sa composteze.

Gradina realizata cu investitie minima

Indra a folosit lazile aruncate de furnizorii de legume si a avut sansa de a gasi cateva vase lasate de proprietarii anteriori ai casei. O alta masura de reducere a costurilor consta in fabricarea compostului la domiciliu. Astfel, deseurile de la bucatarie nu se mai arunca, ele fiind transformate in compost – o adevarata comoara pentru gradinile productive. Compostul nu numai ca ofera substante nutritive solului, ci ajuta si la intretinerea si reciclarea acestuia.

In ceea ce priveste necesarul de apa, Indra colecteaza cu atentie apa uzata, chiar si de la vecini.

Recolte bogate in gradina de pe terasa

Datorita acestei gradini, familia Singh a incetat sa mai cumpere anumite legume din piata, pecum rosiile sau spanacul. In fiecare ciclu sezonier, gradina ofera cca 30 de kilograme de spanac, 15 kilograme de ardei iuti, doua kilograme de dovlecei si cinci kilograme de coriandru.

Avantajele si beneficiile gradinii de pe terasa

Pe langa faptul ca poate consuma mancare sanatoasa si proaspata, cei doi se bucura si de o temperatura potrivita in casa, plantele de pe terasa absorbind cea mai mare parte din caldura. In plus, gradinaritul este o terapie care imbunatateste sanatatea si, totodata, te ajuta sa economisesti bani.

Putem spune ca acest duo mama-fiu defineste perfect obiectivele de gradinarit urban prin utilizarea unor metode care sunt in perfecta armonie cu natura.