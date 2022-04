O mireană din județul Suceava este supărată că predicile PS Damaschin nu sunt postate pe net și îl roagă pe arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, să rezolve problema. ”Am observat că, de un timp, nu mai sunt filmate și nu mai apar predicile Preasfințitului Damaschin. Voiam să vă rog, dacă se poate, să se posteze și predicile Preasfințitului, pentru că sunt de un mare folos duhovnicesc pentru toți credincioșii!”, a transmis mireana.

”Răspunsul consilierului responsabil pentru Sectorul Media și Comunicare este următorul:

„Stimată doamnă,

În data de 16 iulie 2021, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a răspuns unei întrebări asemănătoare în cadrul acestei rubrici, ce poate fi consultat aici – https://www.arhiepiscopiasucevei.ro/raspunsul-ierarhului-16-iulie-2021/. Totodată, pentru a fi la curent cu toate transmisiunile slujbelor, predicile, conferințele, concertele sau alte materiale video realizate de Sectorul Media și Comunicare, vă rugăm să vă abonați la canalul oficial de Youtube al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților https://www.youtube.com/c/ArhiepiscopiaSuceveișiRădăuților”.