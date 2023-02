Luni la ora 22.38, Poliția Municipiului Fălticeni a fost sesizată prin SNUAU 112, de către o femeie din Fălticeni, cum că tatăl ei este băut și vrea să intre cu forța în locuință. În urma cercetărilor s-a constatat că la data de 13.02.2023, în jurul orei 20.00, la locuința comună a familiei, pe fondul consumului de alcool a avut loc un scandal, în care tatăl și-a amenințat fiica în vârstă de 20 ani, după care a amenințat-o și pe soția sa. La scurt timp acesta a plecat de la

domiciliu și s-a întors în jurul orei 22.00. Știind că se află sub influiența băuturilor alcoolice soția a refuzat să îl primească în locuință, motiv pentru care bărbatul a provocat scandal pe casa scării unde locuiesc. Văzând acestea, fiica a solicitat prin SNUAU 112, intervenția unui echipaj de poliție, care a luat prímele măsuri. Persoanele în cauză au fost conduse la sediul Poliției Fălticeni, unde s-a întocmit formular de risc atât pentru mamă cât și pentru fiica sa, din care a rezultat că există un risc iminent asupra vieții și integrității victimei violenței domestice. S-a emis ordin de protecție provizoriu față de bărbatul agresor. S-a întocmit dosar penal privind infracţiunea de „amenințare”.