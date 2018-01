O femeie care avea un bebeluș în brațe a fost accidentată de o mașină în timp ce traversa neregulamentar str. Calea Unirii din Suceava. Accidentul a avut loc vineri, la amiază. În timp ce conducea autoturismul pe str. Calea Unirii din municipiul Suceava, un tânăr de 19 ani, din comuna Ilișești, a surprins o localnică de 45 de ani, care avea în brațe o minoră de un an, angajată în traversarea străzii prin loc nepermis, pe marcajul unei foste treceri de pietoni desființate, semnalizate printr-un panou rutier, trotuarele fiind mărginite de garduri metalice care să împiedice angajarea pietonilor în traversarea străzii. În urma accidentului, a rezultat rănirea ușoară a femeii și a fiicei sale de 1 an, care au fost transportate la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale, însă, nu au rămas internate. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal, ce va fi soluționat procedural.

