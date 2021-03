În timp ce conducea autoturismul pe un drum comunal neclasificat din localitatea Pătrăuți, un localnic de 38 de ani a surprins şi accidentat cu oglinda dreapta o localnică de 39 de ani care se deplasa pe partea carosabilă în calitate de pieton.

Din accident a rezultat rănirea femeii de 39 de ani, care a fost transportată cu ambulanţa la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorul auto și pietonul au fost testați de poliţişti cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, după care, la spital li s-au recoltat mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal, ce va fi soluţionat procedural.

