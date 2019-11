În timp ce conducea autoturismul pe DN 2E, în afara localității Rădășeni, un bărbat de 42 de ani din județul Iași, a efectuat un viraj la stânga cu intenția de a pătrunde pe un drum agricol, moment în care, a fost acroșat din spate de autoturismul condus în aceeași direcție de un bărbat de 51 de ani din comuna Mălini.

În urma accidentului, a rezultat rănirea gravă a unei femei de 95 de ani din județul Iași, pasageră în autoturismul condus de bărbatul de 42 de ani, care ulterior, la spital, a decedat, rănirea ușoară a conducătorului auto de 42 de ani şi a altor două pasagere, o femeie de 30 de ani și cealaltă de 58 de ani, ambele din județul Iași, precum și rănirea ușoară a unui bărbat de 68 de ani din comuna Mălini, pasager în autoturismul condus de bărbatul de 51 de ani.

Cei doi conducători auto au fost testați de polițiști cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, după care, la spital, li s-au prelevat mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Din primele cercetări, polițiștii au stabilit faptul că, vinovat de producerea accidentului se face conducătorul auto de 51 de ani, care nu a păstrat o distanță corespunzătoare față de autoturismul care circula în fața sa.

În cauză s-a întocmit dosar penal, ce va fi soluționat procedural.

