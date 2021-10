Sâmbătă, în jurul orei 11:30, la Poliţia din Câmpulung Moldovenesc s-a prezentat o femeie din acest municipiu pentru a sesiza faptul că în cursul zilei de vineri soţul său a agresat-o fizic, depunând plângere în acest sens. Conform declaraţiei victimei, soţul său a venit din oraş în stare de ebrietate şi a început să facă scandal. Totodată, acesta a împins-o, adresându-i diverse injurii şi jigniri la adresa sa. Victima a menţionat faptul că nu este prima oară când soţul său face scandal şi o agresează fizic, solicitând astfel un ordin de protecţie în acest sens. În urma completării formularului de risc şi efectuării analizei răspunsurilor la întrebările formulate, s-a constatat că este întrunit punctajul pentru emiterea ordinului de protecţie provizoriu. Femeia a solicitat în mod expres emiterea unui ordin de protecție provizoriu, fiindu-i înmânat în acest sens un exemplar al ordinului de protecție provizoriu. Soțului femeii i s-a adus la cunoștință pe bază de semnatură conținutul ordinului de protecție provizoriu și obligatiile ce decurg din acesta. În cauză s-a întocmit dosar penal privind infracţiunea de violenţă în familie, faptă prev. şi ped. de art. 199, alin. 1 raportat la art. 193, alin. 1 din Codul Penal.

