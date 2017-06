O femeie din satul Clit, Comuna Arbore, a fost arestată pentru tentativă de omor. Poliția Suceava a informat printr-un comunicat de presă că poliţiştii judiciarişti şi criminaliştii au reuşit sub coordonarea procurorului de caz să probeze vinovăţia unei persoane care şi-a agresat concubinul folosind un cuţit, în ciuda eforturilor depuse de victimă şi agresor pentru obstrucţionarea actelor de cercetare penală. În comunicat se arată că deși victima şi agresorul au intenţionat să inducă piste false pentru a se sustrage urmăririi penale, poliţiştii au reuşit după activităţi investigative şi expertize criminalistice să stabilească circumstanţele producerii faptei şi să creeze premisele înfăptuirii actului de justiţie.

Cercetările au început după ce în data de 11 iunie 2017, agenții Postului de Poliție Arbore au fost sesizați prin „112” de către o femeie de 45 de ani din satul Clit, despre faptul că, concubinul ei, de 53 ani, din comuna Avrămeni, județul Botoșani, domiciliat fără forme legale în comuna Arbore, a fost înjunghiat cu un cuțit în spate.

În urma deplasării la fața locului, victima a fost găsită înjunghiată în spate cu un cuțit. Bărbatul a declarat faptul că în timp ce se afla în casă împreună cu concubina lui a fost strigat de o persoană să iasă din imobil, lucru pe care l-a și făcut, iar în momentul în care s-a apropiat de poartă a fost înjunghiat în spate.

Victima a declarat că nu a recunoscut persoana care l-a strigat și nici nu i-a reținut semnalmentele. De asemenea, concubina victimei nu a putut oferi date care să ajute la elucidarea cauzei.

Din verificările efectuate de poliţişti s-a stabilit că între cei doi concubini există o stare conflictuală mai veche pe fondul neînțelegerilor și a consumului de băuturi alcoolice.

În urma efectuării investigării tehnico-științifice a locului faptei nu au fost identificate elemente care să susțină declarațiile victimei, respectiv faptul că ar fi fost înjunghiat de o persoană necunoscută.

Victima a fost examinată din punct de vedere medico-legal, medicul specialist concluzionând preliminar că aceasta prezintă o plagă înjunghiată în zona hemitoracelui drept cu retenție de cuțit, timpul de zile de îngrijiri medicale se estimează la 22 – 23 zile de îngrijiri medicale și având în vedere caracteristicile plăgii înjunghiate și absența lezării unui organ important, s-a apreciat că viața victimei nu a fost pusă în primejdie.

În continuarea cercetărilor, dosarul cauzei a fost declinat spre competentă soluţionare Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, fiind efectuate cercetări sub aspectul comiterii tentativei la infracţiunea de „omor”, având în vedere practica judiciară, zona vitală vizată de agresor precum şi de obiectul vulnerant, respectiv cuţit.

În urma cercetărilor întreprinse de procurorul criminalist şi de polițiști din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale – IPJ Suceava, s-a stabilit că în seara de 11.06.a.c, în timp ce se aflau în locuinţa comună din satul Clit, comuna Arbore, între cei doi concubini a avut loc un conflict spontan pe fondul unor neînţelegeri de moment şi a consumului excesiv de băuturi alcoolice. În timpul conflictului, femeia de 45 de ani l-a înjunghiat pe concubinul său cu un cuţit, provocându-i leziuni care au necesitat internarea acestuia în regim de urgenţă în cadrul Spitalului Judeţean Suceava.

Potrivit Poliției Suceava, în cursul zilei de miercuri, 21 iunie 2017 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpata de 45 de ani sub aspectul comiterii tentativei la infracţiunea de „omor” şi reţinerea acesteia pentru o durată de 24 ore.

Tot miercuri, inculpata a fost prezentată Tribunalului Suceava cu propunerea de arestare preventivă, instanţa de judecată însuşindu-şi propunerea Parchetului, emiţând pe numele acesteia un mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

În baza mandatului inculpata a fost introdusă în arestul I.P.J. Suceava.