Sâmbătă după amiază, un bărbat a sesizat prin „112” faptul că la Spitalul Municipal Rădăuți, s-a prezentat o femeie care a fost agresată de către soț. Patrula de ordine publică ajunsă la fața locului a constatat faptul că femeia prezenta urme de violență. În urma discuțiilor purtate cu aceasta, a fost consiliată, urmând să depună și plângere scrisă cu privire la cele întâmplate. În cauză s-a întocmit formular de evaluare a riscului, constatându-se faptul că există risc iminent asupra vieții și integrității victimei, fiind emis ordin de protecţie provizoriu faţă de soțul femeii, începând cu data de 25.02.2023, pe o perioadă de 5 zile.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunii de „ violență în familie ”, faptă prev. de art. 199 alin. 1 rap. la art. 193, alin. 1 Cod penal, cauza urmând a fi soluționată procedural de către polițiștii din cadrul Compartimentului de Proximitate.