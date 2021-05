Vineri, 7 mai, orele 22.17, polițiștii Secţiei 7 Poliţie Rurală Mălini s-au autosesizat despre faptul că la locuința unei femei din sat Pîraie, com. Mălini, are loc o petrecere în spațiu deschis și privat.

Cu ocazia deplasării la fața locului, activitatea era în curs de finalizare, fiind identificată organizatoarea evenimentului, iar din discuțiile purtate cu aceasta a reieșit faptul că la domiciliul său a avut loc o reuniune cu un număr 9 persoane.

Ca urmare a acestei intervenții efectuate de către polițiști, activitatea a fost stopată, participanții părăsind locația.

Organizatoarea a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 1000 lei, iar celelalte persoane în calitate de participanți cu avertisment, conform art. 65 lit. k din Legea nr. 55/2020.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating