Două persoane, o femeie de 40 de ani și copilul ei de un an și jumătate au ajuns la spital, după ce au fost lovite de o mașină, pe o trecere de pietoni din zona Palatului de Justiție din Suceava. Accidentul s-a înregistrat astăzi, în jurul orei 13.00. Femeia traversa drumul cu un căruț în care se afla copilul. Ea a fost găsită în stare de inconștiență de către echipajele medicale sosite la locul accidentului. Doctorii încearcă să o resusciteze. Copilul este în comă. Șoferul care a provocat accidentul are 26 de ani și este din Suceava.

