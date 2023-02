Purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Suceava, dr. Dan Teodorovici, a declarat că în urma accidentului feroviar de astăzi de la Prelipca, la Unitatea de Primiri Urgențe au ajuns doi copii minori, o fetiță de trei ani și un băiat în vârstă de un an. Dr. Dan Teodorovici a spus că fetița a ajuns la spital în comă, politraumatizată, cu traumatism cranio cerebral grav. Fetița a prezentat și un stop cardio-respirator resuscitat în UPU, fiind internată în acest moment pe secția de neurochirurgie în ATI. Băiețelul de un an a ajuns la spital policontuzionat, stabil, cu o fractură de gamba dreaptă, fiind internat pe secția de chirurgie infantilă.

În urma accidentului feroviar, două femei care se aflau în mașină și-au pierdut viața.