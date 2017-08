Un tragic accident rutier a avut loc în această după amiază în localitatea Panaci. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, plt.adj. Alin Găleată, în eveniment au fost implicate două persoane, care au fost lovite de un autoturism. Din nefericire, cei doi pietoni, o femeie de 45 de ani și o fetiță de cinci ani au murit după ce au fost lovite de mașină. Din primele informatii femeia era matușa minorei, cele doua fiind lovite de o mașină în timp ce se deplasau pe marginea unui drum județean, în zona Coverca din comuna Panaci.

