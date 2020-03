Firma de curierat DPD Romania sprijină cu transport gratuit toate entitățile din domeniul medical implicate în acțiuni de sprijinire a spitalelor cu aprovizionarea de echipamente medicale și dezinfectanți. Anunțul a fost făcut de subprefectul județului Suceava, Daniel Prorociuc. Detalii se pot obține la telefon +40753526215

