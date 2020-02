Primarul Sucevei, Ion Lungu a anunțat, la Radio Top, că firma ilfoveană BMC Truck&Bus România a cîștigat licitația organizată de municipalitate pentru achiziționarea a 25 de autobuze electrice de 12 metri lungime. El a afirmat că dacă nu vor apărea contestații, contractul va fi semnat pe 2 sau pe 3 martie, iar primul lot de 15 vehicule va fi adus în 6 luni. Potrivit primarului, celelalte 10 autobuze electrice de mari dimensiuni vor fi livrate într-un an. Licitația a avut loc în toamna anului trecut, iar în competiție au mai intrat firma Ten Sanayi din Turcia și asocierea Golden Dragon Electric Bus XML-Xiamen Golden Dragon Bus din China. Municipalitatea a organizat licitație și pentru achiziționarea a 10 autobuze electrice de mici dimensiuni, în lungime de 6 metri, însă nu au existat ofertanți. Valoarea totală a celor 35 de autobuze electrice este de 66,3 milioane de lei fără TVA, iar finanțarea va fi asigurată din fonduri europene. Primăria Suceava va primi alte 15 autobuze electrice, printr-un program al Ministerului Dezvoltării.

