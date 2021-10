Complexul turistic „Lidana” din Frasin apelează la asiatici pentru a acoperi lipsa de personal din țară. Proprietara complexului, Liliana Agheorghicesei, a declarat, la Radio Top, că este vorba despre doi cetățeni din Laos, soț și soție. Femeia de afaceri mai deține lanțul de librării „Lidana”, dar și tipografia cu același nume. Liliana Agheorghicesei a afirmat: „Peste o săptămînă sau două va sosi familia din Laos, care a susținut deja interviul. Am nevoie de personal la pensiunea din Frasin, pentru că este o fluctuație de personal în domeniul hotelier. Am afaceri din 1992 și pe partea de librărie, de birotică, de tipografie, oamenii nu pleacă, sînt loiali firmei noastre. Dacă pleacă, pleacă doar în străinătate, fiindcă întotdeauna va fi o migrație spre locurile mai bune. În schimb, la partea turistică e de rău, iar aducerea de asiatici este o variantă solidă și foarte bună. Sîntem nevoiți să aducem astfel de oameni pentru a ne continua afacerile, deoarece scopul nostru este să ne dezvoltăm, să căutăm pe cît posibil să creștem. Dintre cei doi soți din Laos, unul va lucra în bucătărie și celălalt la camere. La început vom comunica în engleză, iar între timp vor urma cursuri de limba română”. Proprietara „Lidana” a mai spus: „Ne-am dorit să aducem oameni din Republica Moldova, însă e foarte greu. După ce am făcut toate demersurile, am obținut viză și tot ce era nevoie, bineînțeles că migrau în țările din vestul Europei. Cu cei din Laos am discutat pe Zoom și le-am arătat fotografii pentru a ști unde vin. Ei fac niște eforturi financiare foarte mari. Pentru viză și pentru toate celelalte plătesc foarte mult. Noi le plătim avionul. Totodată, am plătit firma care se ocupă de selectarea și aducerea persoanelor de-afară”. Liliala Agheorghicesei a adăugat: „În ciuda restricțiilor impuse de pandemie, dacă te implici și aduci străini evident că le asiguri un front de lucru adecvat și condiții corespunzătoare de trai”.