Sub sloganul „Gătește, mănîncă și zîmbește”, chef trainer Adina Țibu va deschide primul studiou de gătit din Suceava, pe strada Cetății nr.2A, lîngă clinica veterinară Animavet, după Biserica Domnițelor. Evenimentul va avea loc joi, 21 octombrie. Fostă ziaristă Adina Țibu a declarat, la Radio Top, că vor fi mai multe tipuri de cursuri destinate copiilor, părinților și bunicilor. La un atelier de 2 ore pot participa 16 persoane, iar costul este cuprins între 85 și 100 de lei, funcție de ingredientele folosite. Adina se gîndește și la introducerea de abonamente lunare. Ea a afirmat: „Este un proiect la care țin foarte mult și la care am muncit și fizic în ultimele două luni. Joi, vom inaugura studioul printr-o aniversare. Va fi ziua Mariei, o fetiță de 8 ani, vom găti pizza și vom decora tortul. Sîmbătă va fi un curs de sushi pentru copii de peste 10 de ani, dar vor fi cursuri și pentru adulții pasionați de gătit”. Adina Țibu a spus că va fi organizat și un atelier pentru proaspetele mame care vor învăța despre diversificarea hranei bebelușului. Chef Trainer a precizat: „Sînt mamă a doi copii și m-am izbit de foarte multe probleme în momentul în care a trebuit să trec la diversificarea hranei și știu ce înseamnă pentru că sînt foarte multe întrebări, iar internetul ne bombardează cu „n” informații. La mine e pe verificate. Copiii deja au crescut și sînt OK. Eu merg pe lucrurile clasice și voi învăța mămicile să-și eficientizeze munca și timpul în bucătărie, să gătească corect și în același timp să se bucure de familiile lor. Foarte multe, neștiind anumite tehnici își pierd timpul în bucătărie și-atunci detestă gătitul”. Adina Țibu a subliniat că de aproape 3 ani este bucătar și formator după cursurile urmate la Suceava și că de cîte ori a fost prin țară sau prin străinătate și a avut ocazia a participat la cîte un curs de perfecționare, inclusiv în Thailanda.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating