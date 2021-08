O frumoasă clădire construită în anul 1890 în orașul sucevean Broșteni care a funcționat ca școală se află într-o stare avansată de degradare și riscă să se deterioreze iremediabil. „Școala de sub coastă” cum este ea cunoscută ar urma să fie transformată în Muzeul ”Ion Creangă” însă proiectul autorităților locale întârzie. Prima școală de pe Valea Bistriței a funcționat în biserica veche de lemn de la Broșteni în anul 1840 fiind înființată de boierul Alecu Baloş. Niculai Nanu a fost primul dascăl al şcolii din Broşteni, el predând până în anul 1850. Acesta a murit un an mai târziu, fiind înmormântat în curtea bisericii. Cel mai cunoscut elev al lui Niculai Nanu a fost marele scriitor Ion Creangă, care la vârsta de 12 ani a ajuns la Broşteni, urmând cursurile şcolii înfiinţate în bisericuța de lemn. „Școala de sub coastă” s-ar alătura bisericuței din lemn construită în 1779 unde a învățat carte Ion Creangă, și bisericii din piatră Sf. Nicolae, în care Regele Ferdinand I, Regina Maria, Regele Carol I și Regina Elisabeta sunt pictați în mărime naturală ca obiectivele turistice cele mai atractive ale zonei.