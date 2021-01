În această zi, una dintre cele mai remarcabile femei din istorie a rezistat cu fermitate în fața revoltei sângeroase, salvând domnia soțului ei asupra Imperiului Bizantin.

Împărăteasa Teodora nu s-a născut într-o clasă privilegiată. Era o prostituată căreia, după spusele istoricului contemporan Procopius, „îi părea rău că Dumnezeu nu a înzestrat-o cu mai multe orificii, ca să poată oferi plăcere mai multor oameni în același timp”.

Fiică a unui îngrijitor de urși din Constantinopol și, după părerea unanimă, de o frumusețe excepțională, pe la cincisprezece-șaisprezece ani Teodora fusese deja ținută și părăsită de mai mulți amanți, unuia dintre ei născându-i și un copil nelegitim.

Foarte prețuită pentru apetitul ei sexual insațiabil, a fost actriță (în acea epocă, era un termen sinonim cu cel de prostituată), celebră pentru interpretarea Ledei, care stătea dezbrăcată pe scenă, cu coapsele acoperite cu grăunțe de ovăz, pe care o gâscă vie, interpretând rolul lui Zeus transformat în lebădă, le culegea cu ciocul.

Pe la 20 de ani, Teodora l-a cunoscut, l-a fermecat și s-a căsătorit cu Iustinian, care l-a convins pe unchiul său, împăratul Iustin, să schimbe legea care interzicea nobililor să se căsătorească cu actrițele.

Totuși, Teodora era cu mult mai mult decât o parteneră excepțională de sex; era înzestrată în același timp cu o inteligență ascuțită și cu nervi de oțel. După ce soțul ei a devenit împărat în anul 527, el a tratat-o ca pe o parteneră de rang egal în conducerea împărăției.

Una dintre primele susținătoare ale drepturilor femeilor, ea avea și propriul program politic, susținând legi noi care interziceau uciderea soțiilor adulterine, desființând bordelurile din Constantinopol și scoțând în afara legii uciderea copiilor nedoriți prin expunerea lor la forțele vitrege ale naturii.

Teodora devine și protectoarea moralei. Întăreşte instituţia căsătoriei şi face divorţul mai dificil. Unul dintre motive ar fi şi acela că nu a putut să îi dăruiască lui Iustinian un moştenitor. La vârsta de 50 de ani moare răpusă de cancer, lăsându-l pe Iustinian distrus.

Cea mai mare provocare pentru Iustinian a venit la cinci ani după urcarea pe tron, când a izbucnit o încăierare violentă între facțiunile Verzilor și Albaștrilor în cursele de care de pe Hipodromul din Constantinopol. Un prefect al orașului a poruncit spânzurarea a șapte scandalagii, dar în timpul execuției eșafodul a cedat, doi dintre condamnați scăpând cu viață și căutându-și salvarea într-o biserică din apropiere.

O petiție semnată atât de Verzi, cât și de Albaștri a cerut împăratului clemență, iar refuzul acestuia a provocat o săptămână întreagă de haos, cele două facțiuni unindu-și forțele sub sloganul „Nika” (Victorie), un cuvânt strigat de obicei în timpul curselor. Membrii acestora i-au eliberat pe cei doi condamnați, au declanșat un șir de incendii și de jafuri în întreg orașul și i-au cerut împăratului să-i demită pe doi dintre funcționarii lui superiori.

În zorii zilei de duminică, pe 17 ianuarie, Iustinian a acceptat public condițiile răzvrătiților, dar era prea târziu. Gloata ostilă și-a continuat distrugerile iresponsabile, l-a proclamat împărat pe un nobil numit Hypatius și l-a forțat pe Iustinian să-și găsească refugiul în palatul său regal.

Îngrozit, Iustinian i-a convocat pe sfetnicii cuprinși la rândul lor de panică, aceștia îndemnându-l să fugă din oraș cu o corabie care aștepta la treptele din grădina palatului. Dar Teodora nici n-a vrut să audă de așa ceva, adresându-se soțului ei și sfetnicilor acestuia cu o chemare răsunătoare la înfruntarea rebelilor: „Chiar dacă fuga ar rămâne singurul mijloc de salvare, tot aș disprețui fuga… deie Domnul să nu fiu văzută, nici măcar o singură zi, fără diademă și fără purpură… Cred în maxima din Antichitate, care spune că împărăția este un giulgiu magnific”.

Însuflețit de îndemnul ei, Iustinian și-a recăpătat curajul și l-a trimis pe generalul său fidel Belizarie la Hipodrom, în fruntea trupelor. Acolo Belizarie a măcelărit 30 000 de rebeli și l-a executat pe Hypatius, al cărui trup a fost aruncat în mare.

Fără îndemnul mișcător la acțiune al Teodorei, domnia lui Iustinian s-ar fi încheiat printr-o fugă rușinoasă. Așa însă, el a mai domnit încă 33 de ani. În timpul răzmeriței, o veche biserică a ars până-n temelii. La doar patruzeci și cinci de zile după suprimarea revoltei, din porunca lui Iustinian au început lucrările la biserica ce-avea s-o înlocuiască, magnifica Hagia Sofia, care se înalță în Istanbul până în zilele noastre.

Geo Alupoae, critic de teatru și impresar artistic la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava