În a treia zi de Crăciun, sucevenii şi turiştii din judeţ sunt aşteptaţi la o impresionantă paradă a obiceiurilor de iarnă. Festivalul Internaţional al Obiceiurilor de Iarnă va avea loc în a treia zi de Crăciun, pe 27 decembrie, în municipiul Suceava. Festivalul va debuta cu parada măştilor, de la ora 11:00, cu plecare a coloanei de la Staţiunea de Cercetări Agricole. Parada va merge pe traseul Stadionul Areni, Muzeul de Istorie, Consiliul Judeţean Suceava şi va fi urmată de un spectacol de datini şi obiceiuri de iarnă. Spectacolul se va desfăşura pe esplanada Casei de Cultură din Suceava, începând cu ora 12:00 și va ține până la ora 21:00.

La paradă și la spectacol vor participa grupuri de colindători și urători și cete de mascați din toate zonele județului Suceava, dar și din județele învecinate și din străinătate. Evenimentul are loc în cadrul programului „Crăciun în Bucovina”, organizat de Consiliul Județean Suceava și Centrul Cultural Bucovina.