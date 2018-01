Premieră în Anul Centenar: o localitate din nordul Republicii Moldova a votat o Declarație de unire cu România.

În documentul adoptat pe 23 ianuarie 2018 de primarul comunei Parcova din raionul Edineț, Marcel Snegur, și de consilierii locali, se arată că „în numele locuitorilor Moldovei răsăritene în general și al cetățenilor satelor Parcova și Fântâna Albă în particular, în puterea dreptului istoric și dreptului de neam, pe baza principiului ca noroadele singure să-și hotărască soarta lor de azi înainte și pentru totdeauna, Consiliul Local al comunei Parcova, raionul Edineț, decide unirea cu Țara-Mamă, România”.

Semnatarii Declarației își exprimă bucuria de a sărbători împreună cu românii de pretutindeni Centenarul Marii Uniri și „adeziunea la valorile naționale și democratice ale spațiului cultural românesc”.

Basarabia a fost prima dintre provinciile istorice care s-a unit cu România, la 27 martie 1918. Acesteia i-au urmat Bucovina (28 noiembrie 1918) și Transilvania (1 decembrie 1918).