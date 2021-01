Buffy, vânătoarea de vampiri, arată senzațional la cei 43 de ani ai ei. Sarah Michelle Gellar, care e măritată cu Freddie Prinze Jr. își face concediul în Mexic și profită de vremea frumoasă să se bălăcească în piscină și să bea un cocteil la soare. Actrița are doi copii, pe Charlotte, 11 ani și Rocky, 8 ani, și s-a dedicat întru totul meseriei de mamă, potrivit click.ro.

Sarah Michelle Gellar filma încă pentru serialul care a consacrat-o ”Buffy, Vânătoarea de Vampiri” când s-a măritat cu Kevin Prince Jr. (44 de ani). În ciuda bârfelor și răutăților, pauzelor din carieră și numărului redus de roluri în care a mai jucat Sarah, relația lor a rezistat. Cei patru au plecat în Mexic înainte de Crăciun pentru a-și petrece aici sărbătorile de iarnă și susțin că au planuri mari pentru 2021. Sarah a postat o fotografie în rochie de seară în ultima zi din 2020 și a punctat că abia așteaptă să dea uitării anul pandemiei, potrivit sursei citate.

