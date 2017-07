O mamă și bebelușul ei au fost răniți astăzi într-un accident rutier care a avut loc în comuna Moara. Potrivit ISU Suceava Modulul SMURD al Detaşamentului de Pompieri Suceava şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Suceava au intervenit astăzi la un accident rutier produs pe raza localităţii Moara. În urma coliziunii dintre o autoutilitară şi un autoturism a rezultat rănirea a două persoane, o mamă şi bebeluşul ei, care se aflau în autoturism.



După acordarea primului ajutor medical, victimele, conştiente, au fost transportate la Unitatea de Primire Urgenţe a Spitalului judeţean Suceava, pentru investigaţii suplimentare.