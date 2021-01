Vineri la prinz printr-un apel de urgență la 112, s-a sesizat că în jurul orelor 12.40, pe str. Calea Obcinilor, din mun. Suceava, a avut loc un accident rutier în care a fost implicat un vehicul și soldat cu vătămarea corporală usoară a două persoane, iar conducătorul auto a părăsit locul accidentului fără încuviințarea organelor persoanelor.

Din cercetări s-a stabilit că în jurul orei 12.40, un tânăr de 19 ani, din orașul Siret, în timp ce conducea autoturismul pe str. Calea Obcinilor, din mun. Suceava, având direcție de deplasare Bld. George Enescu – Bld.1 Decembrie 1918, ajuns la o trecere de pietoni a surprins și accidentat pe o femeie de 46 ani, din mun. Suceava și pe fiul său, de 12 ani, care s-au angajat regulamentar în traversarea străzii pe trecerea de pietoni semnalizată și marcată corespunzător.

După producerea accidentului rutier conducătorul auto a părăsit locul accidentului fără încuviințarea organelor de poliție, acesta fiind identificat ulterior de polițiștii rutieri.

În urma accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală ușoară a celor doi pietoni, care nu necesită internare medicală.

Atât conducătorul auto cât și femeia de 46 de ani au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, ulterior li s-au prelevat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă, și ,,părăsirea locului accidentului fără încuviințarea organelor de poliție”.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating