O femeie de 43 ani, din Suceava, în timp ce conducea autoturismul pe Bulevardul George Enescu, ajungând la o trecere de pietoni semnalizată prin indicator şi marcaj rutier a acroşat pe o femeie de 36 ani, din mun. Suceava și pe fiul acesteia de 2 ani, ambii localnici, care erau angajați în traversare pe marcajul pietonal.

În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală ușoară a pietonilor.

Conducătoare auto a fost testată cu aparatul etilotest rezultatul fiind negativ după care i s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.