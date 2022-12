Pompierii militari ai Detașamentului Suceava au intervenit în urmă cu puțin timp pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la subsolul unui bloc de locuințe, din municipiul Suceava, strada Luceafărului. Potrivit ISU Suceava, la sosirea echipajelor incendiul se manifesta la subsolul unui bloc, acesta fiind localizat și lichidat de către echipajele trimise la fața locului. La blocul alăturat a fost identificat un alt focar, acesta fiind localizat și lichidat de către alte persoane.

La fața locului s-au deplasat pompierii militari ai Detașamentului Suceava cu două autospeciale de stingere cu apă si spumă, o autospecială pentru descarcerare și ambulanța SMURD TIM (Terapie Intensivă Mobilă).

La fața locului a fost găsit un bărbat întoxicat cu fum, acesta este transportat la spital de către ambulanța SMURD TIM. În urma evenimentului, nu s-a impus evacuarea locatarilor.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost folosirea intenționată a sursei de aprindere pentru a genera incendiul.