Un bărbat de 67 ani, din com. Capu Câmpului, în timp ce conducea autoturismul in localitatea Capu Câmpului, pe DC 177A, având direcţia de deplasare centru comunei Capu Câmpului către com. Valea Moldovei, a pătruns pe contrasens fără a acorda prioritate de trecere motociclului, neînregistrat, condus de către un bărbat de 29 ani, din com. Berchișești, care circula pe sensul Valea Moldovei către centrul comunei Capu Câmpului, fiind proiectat pe capota și parbrizul autoturismului.

După producerea evenimentului rutier soldat iniţial doar cu pagube materiale, cei doi conducătorii auto au încercat să se înțeleagă pe cale amiabilă.

Întrucât bărbatul de 29 de ani a început să acuze dureri, a apelat la 112. Ulterior a sosit un echipaj SMURD care l-a transportat la Spitalul Orășenesc Gura Humorului pentru investigaţii medicale suplimentare.

Ambii conducători auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, la bărbatul de 67 de ani rezultatul fiind 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar la bărbatul de 29 de ani rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat, ambilor fiindu-le recoltate mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

S-au întocmit dosare penale sub aspectul comiterii infracţiuni de „vătămare corporală din culpă” , „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului”, ,,conducerea unui vehicul fără permis de conducere” şi ,,conducerea unui vehicul neînmatriculat”.