Un grav accident de s-a petrecut astăzi pe raza localității Bivolărie unde un autoturism a fost lovit violent de tren. ” Un adult de 36 de ani si un minor de 11, au fost transportați la spital. Ambii sunt conștienți si cooperanți, dar cu traumatisme în urma accidentului”, transmite ISU Suceava.

Intervin pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare și ambulanță SMURD, cu sprijinul unui echipaj SAJ.