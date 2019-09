Un grav accident de circulație s-a produs în această seară pe raza comunei Udești unde o mașină a intrat într-o căruță. Potrivit ISU Suceava, două persoane au fost rănite grav din care una dintre ele se află în stare de inconștiență. Intervine modulul SMURD, cu o autospeciala pentru descarcerare si o ambulanta SMURD, cu sprijinul unui echipaj de la Serviciul de Ambulanță Județean.

