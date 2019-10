O mașină a intrat într-un stâlp după ce șoferul a pierdut controlul volanului. Accidentul s-a petrecut astăzi dimineață la ora 3.00 în municipiul Suceava, zona Hotelului Bucovina. Șoferul a rămas încarcerat și a fost extras de către pompierii militari. Victima este conștientă si a fost preluată de catre un echipaj SAJ, care a transportat-o la Urgențele Spitalului Județean Suceava.

, 10.0 out of 10 based on 2 ratings