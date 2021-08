Prezența de spirit și profesionalismul a unui polițist sucevean a prevenit producerea unei tragedii. Este vorba de șeful Postului de Poliție Comănești. Acesta se afla cu mașina Poliției în trafic pe un pod, într-o coloană de vehicule formată la ieșirea din municipiul Suceava către localitatea Dărmănești. La un moment dat a văzut că de la un autoturism aflat în fața sa la circa 100 metri a început să iasă fum și să se manifeste flăcări. Polițistul s-a deplasat urgent lângă autoturismul care începuse să ardă, a oprit circulația pe ambele sensuri și a realizat o zonă de siguranță pentru celelalte vehicule și persoane după care a intervenit folosind extinctorul din dotarea autospecialei de poliție. Iată cum relatează evenimentul purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava, Ionuț Epureanu.

”Florentin are 32 de ani și este șeful Postului de Poliție Comănești. Astăzi, in jurul orei 16:20 polițistul se afla cu autospeciala de serviciu, pe un pod, într-o coloană de vehicule formată la ieșirea din municipiul Suceava către localitatea Dărmănești. La un moment dat, polițistul a văzut că de la un autoturism aflat in fața sa la cca. 100 metri a început să iasă fum și sa se manifeste flăcări, fără ca șoferul să realizeze măcar acest lucru.

Imediat polițistul a pus in funcțiune semnalele acustice și luminoase, s-a deplasat lângă autoturismul care începuse să ardă, a oprit circulația pe ambele sensuri și a realizat o zonă de siguranță pentru celelalte vehicule și persoane. Apoi a sărit în sprijinul șoferului, folosind extinctorul din dotarea autospecialei de poliție.

Exemplul polițistului a fost urmat și de către alți participanți la trafic, care au intervenit și l-au sprijinit, fapt pentru care le mulțumim. Florentin a fost astăzi omul potrivit la locul potrivit și prin prezență de spirit și profesionalism a prevenit o situație care putea avea urmări din cele mai tragice în condițiile ambuteiajului creat la acea ora de vârf pe podul suspendat”.