O mașină a ieșit în afara părții carosabile și a căzut într-o acumulare de apă, pe raza satului Liteni, comuna Moara, informează ISU Suceava. Intervin pompierii militari cu două autospeciale, un autocamion cu barcă pneumatică și 2 ambulanțe SMURD, cu sprijinul unui echipaj SAJ.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating