O mașină care a ieșit în afara părții carosabile a produs avarierea unei conducte de gaz metan, pe raza municipiului Câmpulung Moldovenesc, în zona Valea Seacă, pe DN17. Accidentul a avut loc în această noapte, în jurul orei 22:15, mașina răsturnându-se după impact.

Potrivit ISU Suceava, la fața locului au intervenit pompierii militari, cu o autospecială de stingere, una pentru descarcerare și o ambulanță SMURD şi cu sprijinul unui echipaj SAJ. De asemenea, militarii au solicitat prezența unui echipaj specializat al distribuitorului integrat de gaze naturale din zonă, deoarece conducta a fost retezată de la nivelul solului.

În maşină se afla doar şoferul, acesta refuzând consultul medical și transportul la spital. Pe timpul în care se lucrează pentru remedierea defecțiunii, familia (doi adulți și un minor) din locuința în fața căreia s-a produs accidentul a fost evacuată la o casă învecinată. Traficul rutier pe DN 17 este momentan blocat, circulația desfășurându-se pe rute ocolitoare.