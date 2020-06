În cursul zilei de astăzi, trenul Suceava-Cacica a acroşat un autoturism la o trecere la nivel cu calea ferată de pe raza localităţii Humoreni. Accidentul a avut loc la o trecere la nivel cu calea ferată fără semnale acustice şi luminoase, semnaliză cu „Crucea Sf. Andreo”. Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, în autoturism erau trei adulţi şi doi 2 minori. În urma impactului doar o tânără de 26 de ani, cu escoriaţii, a necesitat îngrijiri medicale. Tânăra a refuzat transportul la spital. În tren se aflau 15 persoane care nu au suferit leziuni. La faţa locului a intervenit un echipaj de descarcerare de la Garda de Intervenţie Solca, cu sprijinul unei ambulante SAJ. Accidentul feroviar a avut loc astăzi, în jurul orei 10:00. Circulaţia feroviară a fost reluată în jurul orei 11:20.

