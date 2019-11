Un grav accident rutier s-a produs în această seară la ieșirea din Rădăuți spre Frătăuți când o mașină a intrat într-un cap de pod. Potrivit informațiilor furnizate de purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată, din accident au rezultat două victime, un tânăr de 18 ani, conștient și o tânără de 16-17 ani care se află în stare de inconștiență dar cu semne vitale. Ambii au fost transportati la spital. A intervenit modulul SMURD cu autospeciala pentru descarcerare si ambulanta SMURD, cu sprijinul unui echipaj de la Ambulanță.

