O mașină s-a răsturnat în afara părții carosabile, pe raza localității Plopeni, mai exact pe drumul spre Mereni-Fetesti, a informat purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată. El a precizat că în accident au fost implicate 4 persoane, respectiv doi adulti si doi copii care nu au fost încarcerate și sunt constiente. Toti cei patru raniti au fost transportați la spital. A intervenit modulul SMURD al Detasamentului de Pompieri Suceava, cu o autospeciala pentru descarcerare o ambulanta SMURD TIM si o ambulanta SMURD B.

