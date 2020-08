Un autoturism s-a răsturnat în afara părtți carosabile, pe varianta ocolitoare a municipiului Suceava, spre Falticeni, a anunțat purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată. ”Din accident a rezultat o singura victimă neîncarcerată, șoferul. Victima a refuzat transportul la spital”, a spus Găleată.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating