Un bărbat din oraşul Liteni s-a ales cu dosar penal după ce a accidentat grav cu maşina o femeie. Accidentul a avut lor sâmbătă, în jurul orei 14:45. În timp ce conducea autoturismul pe str. Siliștei, din orașul Liteni, un localnic de 42 de ani a pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat pe contrasens, accidentând grav o localnică de 42 de ani, ce se deplasa în calitate de pieton pe marginea părții carosabile.

Având în vedere că inițial nu a recunoscut cine a condus vehiculul, polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest pe bărbatul de 42 de ani, rezultatul fiind de 1,33 mg/l alcool în aerul expirat, după care și pe pasagerul din autoturism, un bărbat de 41 de ani din comuna Vulturești, rezultatul fiind de 0,77 mg/l alcool în aerul expirat, după care, la spital, li s-au recoltat mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În urma accidentului, a rezultat și rănirea ușoară a conducătorului auto, care a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

În cauză s-a întocmit dosar penal, ce va fi soluționat procedural prin unitatea de parchet competentă.