O minoră de doi ani a fost rănită după ce a fost prinsă în uşile unui autobuz din Suceava. Autobuzul se afla staţionat pe pe strada Ana Ipătescu, în stația pentru mijloace de transport în comun „22 Decembrie”, pentru urcarea și coborârea călătorilor din autobuz. Potrivit Poliţiei Suceava, şoferul, un bărbat de 57 de ani, nu s-a asigurat la închidere ușilor, accidentând ușor o minoră de doi ani, din comuna Todirești, ce se afla cu mama ei, ambele fiind angajate în coborârea din autobuzul staționat. Şoferul a transportat victima la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale, nefiind necesară internarea. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal, ce va fi soluționat procedural

