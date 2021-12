O mireană din județul Suceava a sesizat Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților că într-o mănăstire din județ este permis accesul femeilor care sunt în perioada metroragiei în condițiile în care ”în îndreptarul de spovedanie este trecut ca păcat”. Totodată, femeia a sesizat faptul că în aceeași mănăstire părintele duhovnic le dă binecuvântare maicelor dar și mirenilor să se împărtășească de două ori cu aceeași spovedanie. Ea a spus că a stat două săptămâni la mănăstire și ”s-a smintit de aceste lucruri”.

”Am și eu o întrebare, sau mai bine zis o nelămurire. De ce la …, părintele duhovnic … le dă maicilor și inclusiv mirenilor (în cazul meu) binecuvântare să se împărtășească de două ori cu aceeași spovedanie? Mai exact, eu m-am spovedit vinerea trecută și mi-a spus că mă pot împărtăși și sâmbătă, și luni de Sfântul Nicolae. Așa s-au împărtășit și maicile, inclusiv maica stareță, de două ori. Nu am mai auzit nicăieri în nicio biserică sau mănăstire despre această regula. Și o altă nelămurire este de ce se îngăduie în aceasta mănăstire să se intre în biserică, ca femeie, ca soră sau monahie, când ești în perioada lunară, când în îndreptarul de spovedanie este trecut ca păcat ca femeia să intre în biserică când nu este curată? Iertați îndrăzneala, dar aș vrea să știu dacă este corect, firesc. Eu am stat aproape două săptămâni acolo și m-am cam smintit de aceste lucruri. Până la vârsta de 28 de ani nu am făcut niciodată lucrurile acestea și nici nu am întâlnit în alt locaș din țară”, a întrebat femeia pe arhiepiscopul Sucevei și Rădăuțiulor, IPS Calinic.

IPS Calinic: ”Ceea ce îmi semnalați dumneavoastră nu este în practica Bisericii”

”Ceea ce îmi semnalați dumneavoastră nu este în practica Bisericii. Că uneori se fac anumite derogări, acestea țin de cum apreciază duhovnicul în urma cercetării duhovnicești a acelor persoane. Trebuie avut în vedere că există persoane care, având anumite suferințe trupești și sufletești, au nevoie de mai multă susținere duhovnicească. Cât despre persoanele de gen feminin, care intră în biserică în perioada metroragiei, și aceasta ține tot de îngăduința duhovnicului în urma cercetării duhovnicești. Ce ar fi însemnat ca femeia menționată în Sfintele Evanghelii, având o astfel de suferință de 12 ani, să nu fi intrat în templu sau în sinagogă atât de mult timp? Nu L-ar mai fi întâlnit pe Mântuitorul, Care a și vindecat-o! Deși sunt pentru respectarea Canoanelor și a bunelor rânduieli statornicite de tradiția Bisericii, totuși este bine să-i lăsăm pe duhovnici să-și facă treaba cum știu ei mai bine și în funcție de suferințele fiecărui ucenic de ai lor”, i-a răspuns înaltul prelat.