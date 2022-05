Patru drumuri din comuna Ipotești însumând aproximativ 4 kilometri vor fi modernizate prin Compania Națională de Investiții cu bani de la bugetul de stat. Așa cum a declarat primarul Dumitru Gulei este vorba de străzile Lucian Costin și Crângului din satul Lisaura, de strada Dumbrăvii din satul Tișăuți și de strada Ciprian Porumbescu de la drumul județean până la iaz din satul Ipotești. Investiția se ridică la 4,3 milioane de lei. ”Licitația a fost făcută și sperăm să fie un câștigător pentru ca vara aceasta să înceapă lucrările”, a declarat primarul Dumitru Gulei. Nu mai puțin de 10 oferte unice sau în asociere de firme au fost depuse la licitația organizată la CNI. Printre ofertanți se numără Test Prima, Florconstruct, Autotehnorom, Vulturi sau Top Scav.

